İZMİR, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi'nde küme düşmeden aralıksız 53'üncü yılını geçirmeye hazırlanan Karşıyaka, FIBA'dan eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle aldığı transfer yasağını kaldırdı. Karşıyaka'da yönetim uzun süredir kulübün başını ağrıtan basketboldaki kesinleşmiş eski yabancı oyuncu alacaklarını çözdü. Yeşil-kırmızılılar, en büyük borç dosyası olan eski oyunculardan Vernon Carey ile alacağı konusunda yarı yarıyadan fazla indirim yaptırıp anlaştıktan sonra Errick McCollum ve Nemanja Gordic'in dosyalarını da kapattı. Sezon öncesi 9 transfer yapan Karşıyaka, FIBA'daki borç dosyalarının ardından eski yerli oyuncularının Türkiye Basketbol Federasyonu kanalıyla gelen alacaklarını da çözerek lisansları çıkaracak.

İzmir temsilcisinde yönetim, 'Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kulübümüzün geleceğini karartan, hareket alanımızı kısıtlayan ve prestijimizi zedeleyen mali yüklerle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurduğumuz Vernon Carey dosyasının ardından; Errick McCollum ve Nemanja Gordic'e ait kalan 4 ayrı FIBA BAT dosyasının tüm ödemelerini de eksiksiz şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Böylelikle; kulübümüzün üzerindeki tüm finansal blokajlar kaldırılmış, FIBA nezdinde aktif hiçbir transfer engelimiz ve borç dosyamız kalmamıştır! Önemle vurgulamak isteriz ki; milyonlarca liralık bu devasa yük, kulübümüzün kasasına ek bir borç yüklenmeden, sadece yönetim kurulumuzun yoğun gayretleri ve kulübümüze kazandırdığımız sponsorluk kaynakları ile tamamen özkaynak yaratılarak çözülmüştür' açıklamasını yaptı.

Karşıyaka'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'Şimdi sıra bu mücadeleyi büyütmekte! Bizler yönetim olarak gövdemizi taşın altına koyduk, kilitli kapıları tek tek açtık. Ancak bu arma sadece yönetimlerin değil, bu renklere gönül veren milyonların, Karşıyaka sevdalısı iş insanlarının ve büyük taraftarımızındır. Saha içindeki hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken; açtığımız bu temiz sayfayı korumak ve kulübümüzü sürdürülebilir bir başarıya taşımak için tüm Karşıyaka camiasını, iş dünyamızı ve taraftarımızı sponsorluklarla, kombineyle ve kulübümüze verecekleri doğrudan desteklerle yanımızda olmaya davet ediyoruz. Biz gerekeni yaptık, engelleri kaldırdık. Şimdi hep birlikte, kenetlenerek daha büyük zaferlere yürüme zamanı! Armanın arkasında dimdik duranlara selam olsun! Dünyanın son semt hegomonyası, Burası Karşıyaka.'

ÖZEL MAÇTA BEŞİKTAŞ'A MAĞLUP

Karşıyaka yeni sezon öncesi oynadığı üçüncü hazırlık maçında İstanbul'da Beşiktaş'a 101-75 mağlup oldu. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın ilk yarısı da 49-39 Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi. Kaf-Kaf daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Mersin Spor'a 79-73, Aliağa Petkimspor'a 86-79 yenilmişti.