Mutlu YUCA/BOLU,(DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'nun Kasaplar Mahallesi'nde Özvarlı ailesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki temasları kapsamında kara yoluyla Bolu'dan geçerken daha önce milletvekili aracılığıyla telefonda konuştuğu çiftçi Metin Özvarlı ve ailesinin konuğu oldu. Kılıçdaroğlu'na CHP Bolu İl Başkanı Ersan Türkoğlu da eşlik etti. Bolu'nun Kasaplar Mahallesi'ndeki evlerinde Özvarlı ailesiyle bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, ardından İstanbul'a hareket etti. (DHA)