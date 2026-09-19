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ÇANAKKALE, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bigaspor evinde şampiyonluğun en büyük adaylarından Eskişehirspor'u farklı geçti: 3-0. Biga İlyas Bayram Stadı'nda oynanan karşılaşmada Çanakkale temsilcisinin gollerini 15'inci dakikada Fatih Deniz, 65'inci dakikada Eren Makul ve 72'de Umut Koray Öz kaydetti. Eskişehirspor'da Abdulkadir Öksüz uzatma anlarında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu sonuçla iki beraberliğin ardından ilk galibiyetini alan Bigaspor 5 puana ulaştı. Eskişehirspor, 4 puanda kaldı.

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