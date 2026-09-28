Olgucan KALKAN - Fırat ALKIZ / İSTANBUL, (DHA) - TEKTAŞ Watches Jewellery Premium Padel Tournament, 26-27 Eylül tarihlerinde İstanbul'un seçkin yaşam ve spor merkezlerinden Kemer Country Club'da Tektaş Saatçilik'in sponsorluğunda düzenlendi.

Tektaş Watches Jewellery Premium Padel Tournament; spor, saat, sanat ve cemiyet dünyasını Kemer Country Club'da düzenlenen padel turnuvasında buluşturdu. İki gün boyunca süren organizasyonda karşılaşmalar ve özel deneyim alanları dikkat çekti. Tektaş Saatçilik bünyesinde bulunan Audemars Piguet Istanbul Butik'in özel davetlileri ve Kemer Country Club üyelerini bir araya getiren etkinlik 3 farklı padel kortunda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen turnuva ve misafirler için hazırlanan özel 'lounge' alanıyla keyifli bir atmosferde gerçekleşti.

İki günlük turnuva programına sanat, iş ve spor dünyasından; Revna Demirören, Erdoğan Demirören, Yelda Demirören Kalyoncu & Haluk Kalyoncu, Nihat Özdemir, Berrak ve Nezih Barut, İbrahim Barut, Merve ve Cem Bilginer, Alpin ve Hikmet Albayrak, Burcu Esmersoy, Çağlar Ertuğrul, Mert Yazıcıoğlu, Atiba Hutchinson, Uğur Demirok, Doğan Alemdar, Doruk Karahan, Emir Bursa, Hasan Akçakayalıoğlu, Murat Gürel ve Rachel Araz Kiresepi gibi isimler katıldı.

26-27 Eylül'de gerçekleşen özel turnuvada; şampiyon Hasan Akçakayalıoğlu ve Murat Gürel olurken, finalist takım İbrahim Barut ve Doruk Karahan, turnuva üçüncüsü takım ise Ömer Gökçek ve Emir Bursa oldu. Eski Beşiktaş futbolcusu Atiba Hutchinson ve Uğur Demirok'un yer aldığı takım ise Centilmenlik Kupası'nı aldı. Belgrad Ormanı'nın doğal atmosferi içerisinde konumlanan Kemer Country Club, güçlü topluluğu, ayrıcalıklı hizmet anlayışı ve dünya standartlarındaki spor olanaklarıyla etkinliğe ev sahipliği yaptı. Golf sahaları, tenis ve yeni padel kortları ile öne çıkan kulüp, organizasyon için ideal bir buluşma noktası oluşturdu.

NİHAT ÖZDEMİR: PADELE ÖNEM VERİLDİĞİNİ GÖRÜYORUM VE BUNDAN MUTLULUK DUYUYORUM

Padelin dünyada ileriye gittiğini bunun yanında da Türkiye'de de gelişimini sürdürdüğünü söyleyen Nihat Özdemir, 'Padel dünyada çok ileri gitti. Türkiye'de de geri kalmıyor. Padelin hızla geliştiğini görüyorum. Her tarafta yeni tesisler yapılıyor. Yeterli mi, değil. Daha çok tesis yapmamız lazım. Yeni sporcular yetiştirmemiz lazım. Padele önem verildiğini görüyorum ve bundan mutluluk duyuyorum. Çok iyi oyuncular yetişecek. Böyle turnuvalar da padele önemli katkılarda bulunacak. Biz, Kemer Country'nin içinde bir tesis yaptık. Çok güzel bir tesis oldu. İstanbul'un en güzel tesisi diyorlar. Bundan mutluluk diyorum. Padele katkılarımız devam edecek' diye konuştu.

UĞUR DEMİROK: FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA BİRÇOK FUTBOLCU PADELE YÖNELDİ

Padelin keyifli bir spor olduğunu söyleyen eski futbolcu Uğur Demirok, 'Çok zevkli bir oyun. Futbolu bıraktıktan sonra başladım. Kendimi bu konuda geliştirmeye çalışıyorum. Futboldan sonra bizim için çok güzel oluyor. Böyle kaliteli ve güzel organizasyonlara sağ olsunlar, davet ediyorlar. Buralara keyif katmaya çalışıyoruz. Kariyerimizden dolayı herkes sevecen davranıp, el üstünde tutuyor. Biz de performansımızla zevk veriyoruz şu an gelen geri bildirimlerin hepsi öyle. Atiba ile sürekli oynuyoruz. Padelde de takım olmak çok önemli. Daha önce de İtalyan efsaneler geldi. Futbolu bıraktıktan sonra birçok futbolcu padele yöneldi. Biz de keyif alıyoruz' diye konuştu.

'HEM SOSYAL ETKİLEŞİM HEM DE SPOR OLUYOR'

Geçtiğimiz hafta sonun Kemer Padel'de düzenlenen Tektaş Watches Jewellery Premium Padel Tournament'ın keyifli geçtiğini dile getiren Demirok, 'Ülkemize yeni geldi, herkes sevip oynamaya başladı. Hem sosyal etkileşim hem de spor oluyor. Tektaş'ın düzenlediği bir turnuva. Çok güzel bir organizasyon. Kaliteli insanlar var. Gelecek senelerde de üstüne koyarak gidecek. Hem tesis hem oyuncular, yarı finaller, finaller keyifli geçti. Biraz daha kendimizi geliştirebilirsek daha iyi yerlere katılabiliriz' ifadelerini kullandı.

DOĞAN ALEMDAR: FUTBOL DIŞINDA PADEL OYNAMAK ÇOK GÜZEL

Güzel bir etkinlik olduğunu söyleyen Beşiktaş'ın 23 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar, 'İki gündür çok güzel bir turnuva. Çok güzel bir kalabalık var. Ben de oynadım ama milli arada olsak da antrenmanlar olduğu için yorgundum. İnanılmaz müsabakalar oldu. Uğur abi (Demirok) ve Atiba'yı desteklemek için geldim. Güzel bir etkinlik. Futbol dışında padel oynamak çok güzel. Biz futbolcular, koordinasyon açısından daha yatkınız bu spora. Oynadığınız takım arkadaşı çok önemli. Bireysel bir spor değil. Birlikte hareket ediyorsunuz. Bu da çok önemli' dedi.

ATİBA HUTCHİNSON: PADEL OYNAMAKTAN ÇOK KEYİF ALIYORUM

Eğlenceli bir organizasyonu geride bıraktıklarını söyleyen Atiba Hutchinson, 'Çok güzel bir etkinlik. Burada iyi bir atmosfer var. Herkes bir araya geliyor, padel izliyor ve tabi oynamaya geliyorlar. Ben de şu an padel oynamaktan çok keyif alıyorum. Eğlenceliydi, burada iyi oyuncular var, herkes eğleniyor ve seviyeleri de iyi' ifadelerini kullandı.

'SÜREKLİ DAHA İYİ OLMAK İSTİYORUM'

Padelin futboldan farklı olduğunu fakat futbol gibi rekabetçi olduğunu söyleyen Hutchinson, padeli futbolcuların sevebileceğini bir spor olarak tanımladı. Atiba Hutchinson, 'Hareket etmeyi seviyoruz. İyi maçların içine girdiğinizde oyun sürekli karşılıklı gidip geliyor ve top devamlı oyunda kalıyor. Ama söyleyeyim, kolay değil. İyi bir tekniğe sahip olmanız gerekiyor ve daha iyi olmak oldukça zaman alıyor. Çalışmaya devam etmek lazım. Tıpkı futbolda yaptığım gibi. Ben sürekli daha iyi olmak istiyorum. Burada da aynısını yapıyorum' dedi.