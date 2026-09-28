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Kararını 1.5 sezondur kulüpte görev yapan Burhanettin Basatemür'ün sözleşmesi resmen sonlandıktan sonra verecek İzmir temsilcisinde ilk etapta takımın eski teknik direktör, sportif direktör ve futbolcularının da aralarında yer aldığı Atilla Güneş, Soner Tolungüç, Korhan Özen, Emre Toraman, Cem Kavçak, Anıl Can, Cenk Laleci, Ali Çalış, Murat Yıldırım isimleri ön plana çıktı. Karşıyaka grubunda haftayı liderliğe yükselen 10 puanlı Gemlik Sümerbey Spor'un 8 puan gerisinde, galibiyetsiz 15'inci sırada geçti.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)-3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta ilk 4 haftada galibiyet alamayan Karşıyaka şampiyonluk hedeflediği yarışta 2 puanla dibe demir atarken görevden ayrılan Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün yerine kulübe öneri yağıyor. Yeşil-kırmızılı yöneticilere onlarca teknik direktör isminin önerildiği öğrenildi. Amatör liglerden bile teknik adamların yönetime ulaşarak Karşıyaka'da görev almayı talep ettiği belirtildi.

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