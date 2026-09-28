Selim KAYA/DİYARABAKIR, (DHA)- SOLOTÜRK, 3 Ekim'de Diyarbakır'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde prova uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün pilotları, Diyarbakır'da 3 Ekim'de gerçekleştirecekleri gösteri öncesinde prova uçuşu yaptı. Hevsel Bahçeleri ve Diyarbakır surlarının semalarında yapılan uçuş sırasında pilotlar çeşitli manevralar yaptı. Diyarbakır İçkale Müze Kompleksini gezmeye gelenler uçuşu heyecanla izlerken, çok sayıda kişi de o anları cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. (DHA)