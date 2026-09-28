KONGO, (DHA) - KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 8 bin 67'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 901'e yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkedeki yedi eyalette etkisini sürdüren salgında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 67'ye, can kaybı ise 3 bin 901'e yükseldi. Salgının, henüz onaylanmış bir aşısı ya da özel bir tedavisi bulunmayan nadir 'Bundibugyo' virüsü varyantından kaynaklandığı ve ölüm oranının yüzde 48'in üzerine çıktığı belirtildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) salgının başından itibaren virüse yakalanan 50 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Africa CDC, mevcut tablonun yayılma hızı bakımından 11 binden fazla insanın hayatını kaybettiği 2014-2016 Batı Afrika bölgesel salgınını geride bıraktığını bildirdi.