Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA Deniz Otobüsleri'nin 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Babasının kucağındayken üzerine kaya parçası düşen Kaan, toprağa verildi
Babasının kucağındayken üzerine kaya parçası düşen Kaan, toprağa verildi
İçeriği Görüntüle

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 16.30'da İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 19.00'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 19.30'da İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi. Saat 07.00'de Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00'de İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'da Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'da İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ile 13.00'te Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle gerçekleştirilemedi. (DHA)

Kaynak: DHA