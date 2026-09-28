Güray ATEŞ/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de TIR'ın çarptığı otomobildeki sürücü Fikriye Mirza (64) ve yanındaki Sümer Mişe (61), hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolu Beylikova kavşağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Adem T. idaresindeki 42 ACK 747 plakalı TIR, önünde giden Fikriye Mirza yönetimindeki 26 AE 191 plakalı otomobile çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki Mirza ve Mişe araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde otomobilde sıkışan sürücü Fikriye Mirza ile yanındaki Sümer Mişe'nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı 2 kişinin cansız bedenleri, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. TIR'ın sürücüsü Adem T., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)