İZMİR, (DHA)-3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta İzmir derbisinde konuk ettiği Altay'a 2-1 mağlup olan Bucaspor 1928, karşılaşma sonrası maçın hakemine yüklendi. Sarı-lacivertli kulübün sanal medya hesaplarından yapılan maç sonucu paylaşımında Hakem İsmail Güzel'in fotoğrafına yer verilirken, Bucalı taraftarlar da Altay'ın ilk yarı sonunda kazandığı penaltının yanlış bir karar olduğunu savundu. Oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 yenilgi alarak 3 puanda kalan Bucaspor 1928, bu hafta Bursa Yıldırımspor deplasmanında çıkış arayacak.

Kaynak: DHA