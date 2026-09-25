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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaza, saat 12.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Altay Caddesi'nde seyreden Ali Ü. (21) yönetimindeki 16 PA 667 plakalı otomobil ile İstiklal Caddesi'nden kavşağa çıkan İbrahim A.'nın kullandığı 16 AOM 307 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü İbrahim A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün ambulansla sedyeden indirildiğinde gözünde güneş gözlüğü olduğu görüldü.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim A. (21) yaralandı. Sedyeyle hastaneye götürülen İbrahim A.'nin gözünde güneş gözlüğü olduğu görüldü.

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