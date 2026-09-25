Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)- BODRUM Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen 2026 ILCA Europa Cup Türkiye'de yarış heyecanı başladı. Organizasyonun ilk yarış gününde tüm kategorilerde ikişer yarış gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, EurILCA ve sponsor firmaların destekleriyle gerçekleştirilen organizasyona 12 ülkeden 150 sporcu katılıyor.

23 Eylül'de kayıt işlemleri ve deneme yarışıyla başlayan organizasyonda, 24 Eylül Perşembe günü ilk yarışlar gerçekleştirildi. ILCA 4, ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında sporcular Bodrum'un mavi sularında mücadele ederken, her kategoride ikişer yarış tamamlandı. Bugün de yarış programı doğrultusunda her kategoride ikişer yarışın gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Rüzgâr ve deniz koşullarına göre devam edecek yarışlarda sporcular, Europa Cup'ta dereceye girebilmek için mücadele edecek.

AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ ÖNEMLİ ORGANİZASYON

9-16 Ekim tarihlerinde Bodrum'da düzenlenecek ILCA U21 Avrupa Şampiyonası öncesinde önemli bir hazırlık niteliği taşıyan Europa Cup, farklı ülkelerden sporcuları Bodrum'da bir araya getiriyor. Organizasyon aynı zamanda 2027 World Sailing Dünya Şampiyonası için ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlenmesinde kullanılacak sıralamanın önemli ayaklarından birini oluşturuyor. 2026 ILCA Europa Cup Türkiye, 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek son yarışların ardından tamamlanacak.