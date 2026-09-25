Olgay GÜLER-Umut IŞIK-Batuhan SEVER/EDİRNE, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Sayın Cumhurbaşkanımız 12 Mayıs tarihinde çiftçilerimizle buluşmasında yeni bir proje açıklamıştı. Dünya Bankası tarafından sağlanacak kaynakla 'Türkiye Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm' projesini bu yıl içinde başlatacağımızı duyurmuştu. Bu finansman paketi için imzalar dün atıldı ve projemiz başladı' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na katılmak üzere Edirne'ye geldi. Yumaklı'yı Meriç Nehri kıyısında bir tesiste düzenlenen toplantıya gelişinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, MHP İl Başkanı Ahmet Biçer ile partililer karşıladı. Burada konuşan Yumaklı, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığının çok aşikar olduğunu belirterek, 'Bugün vizyonunu ve hedeflerini sürekli büyütmüş, çıtayı sürekli yükseltmiş bir ülkeyiz. Bunun en somut ifadelerinden biri, Türkiye Yüzyılı hedefini önümüze koymuş olmamızdır. Bu bizim, yeniden tarih yazan bir aktör olarak ortaya çıkma iddiamızdır. Bu konuda ülkemizin ve milletimizin potansiyeline güveniyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde ise önemli bir eşiği geçmek üzereyiz. İnşallah bu süreç, ülkemizi gerçek gücüne daha da yaklaştıracaktır. Bu süreç, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve demokrasimiz adına büyük bir kazanım olacaktır. Bu ülkenin kaynaklarını artık bu ülkenin eğitimine, sağlığına, tarımına, sanayisine aktarmak için de bizlere önemli fırsatlar verecektir. Türkiye'nin hem bölgemizde hem de küresel zeminde ağırlığı ve prestiji artacaktır' dedi.

'140 MİLYON TONDAN FAZLA BİTKİSEL ÜRETİM REKOLTESİ BEKLİYORUZ'

Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada güçlenen diplomasi anlayışının önemli unsurlarından birinin de tarım diplomasisi olduğunu söyleyen Yumaklı, 'Son üç haftada tarım diplomasisi alanında önemli adımlar attık. Bu süreçte; Çin, Almanya ve Rusya ile temaslarımızı güçlendirdik. Bu görüşmeleri imzaladığımız karşılıklı anlaşmalarla somut sonuçlara dönüştürdük. Buraya da Rusya'dan ayağımızın tozuyla geldik. Bütün bu çalışmalarımızla gıda arz güvenliğimizi küresel gelişmelere ve yeni koşullara karşı daha dayanıklı hale getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca üreticimizin önünü açarak tarım ve gıda ürünleri ihracatçımıza yeni pazarlar kazandırıyor, Türk tarımının dünyadaki gücünü artırıyoruz. Verdiğimiz destekler ve yaptığımız yatırımlar, çiftçimizin de emeği ile birleşti. Ve 2025 yılında tarımsal hasılada 83,2 milyar dolarla yeni bir rekor kırdık. 24 yıl önce 12'nci sırada olan konumumuzu, 5 basamak yükselterek 7'nci sıraya çıkarttık. Bu başarıda emeği geçen üreticilerimize, çiftçilerimize, sanayicimize, ihracatçımıza, tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2026 yılı ise tarımsal üretimde güzel bir yıl oldu. İklim koşullarının iyi gitmesi ve sektöre kazandırdığımız altyapı sayesinde, bu yıl 140 milyon tondan fazla bitkisel üretim rekoltesi bekliyoruz. Bu rakamın cumhuriyet tarihimiz boyunca ulaştığımız en yüksek rakam olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum' diye konuştu.

'ÇİFTÇİMİZ PAZARLAMA SORUNA YAŞAMAYACAK'

Bakan Yumaklı, yeni bir gelişmeyi ilk kez duyurmak istediğini belirterek, 'Sayın Cumhurbaşkanımız 12 Mayıs tarihinde çiftçilerimizle buluşmasında yeni bir proje açıklamıştı. Dünya Bankası tarafından sağlanacak kaynakla 'Türkiye Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm' projesini bu yıl içinde başlatacağımızı duyurmuştu. Bu finansman paketi için imzalar dün atıldı ve projemiz başladı. Bunun müjdesini de ilk kez burada vermiş oluyoruz. Bu projeyle, gıda ve tarıma yatırım yapmak isteyen girişimcilerimizin finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Bu neden önemli? Evet, biz üretiyoruz ancak hep ifade ettiğimiz gibi eğer katma değerli bir ürüne dönüştürmezseniz aslında bir potansiyeli de heba etmiş olursunuz. Biz bu konuda özellikle üretim planlaması 2024 yılında yürürlüğe girdi. Şimdi bunun ikinci adımını, yani üretmiş olduğumuz ürünlerin üretiminin de katma değerli hale getirilmesinin de planlaması aşamasına geçmiş durumdayız. Bu finansman desteği; tarım ve gıda alanında yapılacak tesis inşaatı ve makine-ekipman yatırımlarına verilecek. Temel amacımız, üreticilerimizin üretmiş olduğu ürünlerin pazarlama sorunu yaşamayacağı, ürünlerinin doğru yerde ve doğru sanayi tesisinde işleneceği bir sistemi hayata geçireceğiz. 10 yıl boyunca planladığımız 5,3 milyar dolarlık bu finansman paketinin, Dünya Bankası tarafından onaylanan ilk 750 milyon dolarını bu yıl içinde girişimlerimizin kullanımına açacağız. Projenin başvuru şartları ve diğer detaylarını önümüzdeki günlerde ayrıca kamuoyuyla paylaşacağız.'

'EDİRNE'YE 136 MİLYAR LİRALIK DESTEK VE YATIRIM SAĞLADIK'

Edirne'nin bölgenin en önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, 'Yüz ölçümünün yüzde 72'si tarımsal üretim alanı olan bir şehrimizden bahsediyoruz. Çeltik, kanola, buğday, ayçiçeği gibi bizler için stratejik ürünler grubuna giren ürünlerin de yoğunlukla üretildiği bir şehrimiz. 26 binden fazla çiftçinin emeği, gayreti, alın teri var. Bakanlık olarak, Edirne'nin tarım, orman ve su potansiyelini verimli bir şekilde kullanması için sektörü destekleyici hibe ve yatırım desteklerine imza attık. Son 24 yılda Edirne'ye tarım, orman ve su alanlarında yaklaşık 136 milyar liralık destek ve yatırım sağladık. Su ve sulama alanında 235 tesisi hizmete aldık. Bu tesislerle 687 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Bu araziler, ekonomiye 11,5 milyar lira ek gelir artışı sağladı. Kırsal Kalkınma desteklerimiz ve orman köylüleri için özel programlarımız yaklaşık 6 bin projeye ulaşmış durumda. Yeşil vatan için 24 yılda Edirne'ye 37 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Tarımsal üretim alanlarının korunması amacıyla 713 bin dekar alana sahip 7 ovamızı koruma altına aldık. Ayrıca yaklaşık 340 bin dekar alana sahip 5 ovamızı daha koruma altına almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylece Edirne'de 1 milyon dekardan fazla alana sahip 12 ovamızda sadece tarımsal üretim yapacağız. Bütün bunlar bir sonuca ulaştı. Bitkisel üretim miktarımızı yüzde 39, küçükbaş varlığımızı ise yüzde 113 artırdık. Tarımsal hasılamızı 26 milyar liraya yükselttik. Öncelikle ve özellikle iklim değişikliğinin sulama konusunda büyük problemler oluşturma potansiyeline istinaden, başta Edirne olmak üzere ülkemizin her bir şehrinde su ve sulama projelerini hayata geçirmeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'ÇÖMLEKKÖY BARAJI'NI 2028'DE BİTİRCEĞİZ'

Edirne'de yapımı süren Çömlekköy Barajı'nda bugün inceleme yapacağını söyleyen Yumaklı, '1,3 milyar liraya mal olacak Çömlekköy Barajı'nı inşallah 2028 yılında bitireceğiz. Barajın tek başına tamamlanması yeterli değil. Bunun sulama projesinin de yapılması gerekiyordu. Geçtiğimiz ay bunun da sözleşmelerini imzaladık. Bu da yaklaşık 2,7 milyar liralık yatırımla Edirneli kardeşlerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Merkez ve Meriç ilçemize hizmet verecek, 2,7 milyar lira maliyetli arazi toplulaştırma ile çeltik sahaları, yol ve eksik imalatların yapımını kapsayan 4 projenin de sözleşmelerini imzaladık. 7,8 milyar lira maliyetli Aşağı İpsala Hamzadere Barajı Sulaması'nı bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu sayede 192 bin dekar alanı daha sulamaya açmış olacağız' dedi.

'GEÇİCİ ELEKTRİK ABONELİĞİ VERECECEĞİZ'

Bakan Yumaklı, iki önemli gelişmeyi de duyurmak istediğini belirterek, 'Trakya'da üreticimizin tarımsal yatırım yapmasını kolaylaştırmak için çevre düzeni planında değişiklik yaptık. Bu sayede tarımsal yapılarda imar planı şartını kaldırdık. Hayvancılık tesislerinde emsal oranını yüzde 60'a, diğer tarımsal yapılarda yüzde 10 ila yüzde 30'a çıkardık. Böylece üreticimizin yatırım maliyetlerini düşürerek, yeni yatırımların önünü açmış olduk. İnşallah bu düzenlemenin, özellikle hayvancılığa yönelik yatırımların artmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bir diğer gelişme ise çeltik üreticimizin önemli bir sorunu olan elektrik aboneliği meselesinin çözümüne ilişkin. Ülkemizde çeltiğin yüzde 40'ını üreten Edirne'de hasat döneminde kullanılan seyyar çeltik kurutma makineleri için geçici (4 ay) elektrik aboneliği vereceğiz. Bu sayede üreticimizin önemli bir sorununu daha çözüme kavuşturmuş olduk' diye konuştu.

Bakan Yumaklı, toplantının ardından Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Yumaklı'yı burada Vali Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ile kurum ve kuruluş temsilcileri karşıladı. Valilik anı defterini imzalayan Bakan Yumaklı, ziyaretin ardından AK Parti Edirne İl Başkanlığı'na geçerek burada partililerle buluştu. Yumaklı, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il başkanlığını ziyaret etti. (DHA)