Susuz yaz'ın güçlü kadrosu okuma provasında buluştu

İSTANBUL, (DHA) - KANAL D'nin ekran yolculuğuna hazırlanan yeni dizisi Susuz Yaz, güçlü oyuncu kadrosu ve Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan hikayesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosu okuma provasında ilk kez bir araya gelirken, yapımın yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal, senaryoda ise Sema Ergenekon yer alıyor.

Çekimleri çok yakında Adana'da başlayacak olan Susuz Yaz, birbirinden başarılı isimleri aynı projede buluşturuyor. Susuz Yaz'ın güçlü oyuncu kadrosunda birbirinden değerli şu isimler yer alıyor:

'Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar), Batuhan Bozkurt Yüzügüleç (Hasan), Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo) Şirin Sultan Şaldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zapçı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz), ve Kemal Burak Alper (Cevri).'

'ÇEKİMLER ADANA'DA BAŞLIYOR'

Sürükleyici hikAyesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan Susuz Yaz'ın çekimleri, çok yakında Adana'da başlayacak. Necati Cumalı'nın ölümsüz eserinden uyarlanan güçlü hikayeyi ekrana taşıyacak ekip, okuma provasının ardından çalışmalarını sette sürdürmek için gün sayıyor.

ÇOK YAKINDA KANAL D'DE

Hazırlıkların hız kesmeden devam ettiği Ay Yapım imzalı Susuz Yaz, çok yakında Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.