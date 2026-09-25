Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, bir evde kaçak kazı yapıp define arayan 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, evin içerisinde yaklaşık 25 metre derinliğinde çukur açtığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Eyyübiye ilçesinde 2 kişinin izinsiz kazı yapıp, define aradığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheliler E.G. ve M.K.'nin evin içerisinde yaklaşık 25 metre derinliğinde çukur kazdığını belirledi. Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan aramada, balyoz, gaz maskesi, kazma, kürek, projektör, motorlu yük makarası ve havalandırma pervanesi ele geçirildi. E.G. ve M.K. gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)