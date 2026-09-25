Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)- KARS'ta, İkinci Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybeden Azerbaycan askerlerini anmak amacıyla 'İki Devlet Tek Yürek' sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Kars'ta, 27 Eylül 2020'de başlayan İkinci Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybeden Azerbaycan askerlerini anmak amacıyla 'İki Devlet Tek Yürek' sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Kafkas Üniversitesi kampüsü girişinde başlayan yürüyüşe Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Coşkun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan katılımcılar, kampüsteki '44 Ağaç Hatıra Ormanı'na kadar yürüdü. Ormanda Karabağ şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından Işıklı Cami İmamı Adnan Orbeği tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Katılımcılar, şehitler anısına oluşturulan özel alana karanfil bıraktı.

'TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ'

Törende konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov, '27 Eylül, Azerbaycan tarihinin en önemli ve anlamlı günlerinden biridir. Bu tarih, vatan uğruna canını feda eden kahramanlarımızın hatırasını yaşatmak ve onların fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak açısından büyük önem taşımaktadır. Bu mücadelenin en ağır bedelini ödeyen şehitlerimizin aziz hatırası, Azerbaycan halkının hafızasında daima yaşayacaktır' diye konuştu.

'UNUTMAMAK VE UNUTTURMAMAK GEREKİR'

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ise Karabağ'ın Azerbaycan ve Türkiye açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, 'Bu tür günleri unutmamak ve unutturmamak gerekir. Birinci Karabağ Savaşı'nda ne yazık ki Karabağ toprakları kaybedildi. 27 Eylül 2020'ye kadar Azerbaycan'da olduğu gibi Türkiye'de de her Türk'ün kalbinde Karabağ'ın farklı bir yeri vardı' dedi.

Karabağ'ın özgürlüğü için yıllarca mücadele edildiğini ifade eden Senger, 'Her ortamda 'Karabağ Türk'tür, Türk kalacak' sloganlarını dile getirdik. Allah'a şükürler olsun ki 27 Eylül 2020 yılında Karabağ artık bir Türk yurdudur. 44 günlük savaş olarak adlandırılan bu savaşta şehitlerimiz oldu. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler nasip etsin' diye konuştu. (DHA)