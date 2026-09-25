Murat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Üniversitesi'nde 3'üncü kattaki pencereden havalandırma borularının üzerine düşen öğrenci M.Ş. (20), yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Karabük Üniversitesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi M.Ş., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin 3'üncü kattaki pencereden havalandırma borularının üzerine düştü. Yaklaşık 14 metre yükseklikten düşen M.Ş.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Ş., ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)