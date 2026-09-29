İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Havalimanı'nda borcundan dolayı haczedilen İran havayolu şirketi Caspian Airlines'e ait uçağın aprondaki bekleyişi sürüyor. İranlı yetkililer haczin kaldırılması için hukuki çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Dün meydana gelen olayda, İstanbul Havalimanı'ndan İran'a seferler yapan Caspian Airlines'in bir gözetim şirketine borcundan dolayı hukuki süreç başlatıldı. Şirketin 3 milyon avroluk borcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gelen alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları, bu sırada havayolu şirketine ait EP-KPB kuyruk tescilli İran seferini yapmak üzere kalkışa hazırlanan uçağın havalanmasına izin verilmemesini istedi. Bunun üzerine görevli memurlar, yolcuların uçaktan indirilmesini istedi. Uçaktan indirilen yolcular terminale alınırken, uçağa ise haciz işlemi uygulandı.

UÇUŞ PROGRAMI AKSAMAMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Konuyla ilgili İran Sivil Havacılık Örgütü sözcüsü Majid Akhavan, 'Dün İstanbul-Tahran seferi sırasında Türkiye'de idari bir konu nedeniyle Boeing uçaklarımızdan birinin operasyonu geçici olarak kısıtlandı. Hukuki ve idari takip süreci devam ediyor. Uçağın en kısa sürede serbest bırakılarak filoya geri dönmesi ve uçuş programımızın aksamaması için gerekli tüm tedbirler alındı' dedi. (DHA)