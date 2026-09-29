Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, silahların bırakılması ve çatışma ortamının sona ermesinin önemli olduğunu belirterek, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olmadığı, bu sürecin çözümünün derinleştirilemediği bir mekanizmanın başarısızlığa uğrama ihtimalinin olduğunu görüyoruz' dedi.

CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, Diyarbakır İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Sarı'ya, CHP Diyarbakır İl Başkanı Sertaç Eke ile partililer eşlik etti. Burada açıklamalarda bulunan Müslim Sarı, silahların bırakılması ve çatışma ortamının sona ermesine yönelik sürecin yalnızca güvenlik boyutuyla ele alınmaması gerektiğini ifade ederek, 'Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak içinden geçtiğimiz sürecin yani silahların bırakılmasının, savaş ortamının ortadan kaldırılmasının sadece ve sadece devletin güvenliği bakımından ve güvenlik ekseninde çözüm bakımından da yetersiz olduğuna inanıyoruz. Evet, bu süreci destekliyoruz. Bu süreci çok önemsiyoruz ama bu sürecin kalıcılaşması açısından tamamen tarihin çöplüğüne gömülmesi üzerine beton dökülmesi açısından sadece silahların bırakılmasının yeterli olmadığını, bunun sadece bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Sorun çok boyutludur. İktisadi boyutludur, kalkınma boyutludur, kültürel boyutludur. Ve bu boyutların hepsinin ele alınması, tartışılması bu zeminde silahların sustuğu üzerinde, savaşın olmadığı bir zeminde, çatışma ortamının olmadığı bir zeminde bunları konuşabilmek için tarihsel bir fırsatın da önümüzde olduğuna inanıyoruz' diye konuştu.

'2027 YILINDA BİR YERDE BU SEÇİM GERÇEKLEŞECEK'

Önümüzdeki dönemde bölgeye daha fazla geleceklerini ve seçim hazırlıklarına başlayacaklarını belirten Sarı, 'Milletvekillerimizle biliyorsunuz bir Abant kampı yaptık hafta sonu. O kampta bütün bu meseleler konuşuldu, programlamalar yapıldı. Önümüzde bir seçim var. Bu seçimin çok uzak olmayan bir vadede gerçekleşeceğini düşünüyoruz. 2027 yılında bir yerde bu seçim gerçekleşecek ve Cumhuriyet Halk Partisi bu sonbahardan itibaren yani bu günlerden itibaren hızlı biçimde bu seçim gündemine uygun, vatandaşın problemlerine uygun siyaset hattını inşa edecek. Sizin şu anda çok sembolik aynı zamanda Diyarbakır açısından çok önemli olan bir futbol takımınız var, Amedspor. Ben 1'inci Lig'den beri takip ediyorum takımı. Benim Amedspor'un fanatiği olan arkadaşlarım var, dostlarım var. Yani TRT'den başlayarak bütün bu maçların önemli bir kısmını bazen cumartesi pazar bir araya geldiğimizde izliyoruz. Süper Lig'e çıktıktan sonra çok daha başarılı oldu. Amedspor'umuz sembol oldu. Yani önümüzdeki sürecin de bence önemli sembollerinden biri oldu. Çok da iyi bir top oynuyor. Sportif olarak da çok başarılı. Şimdi bir arkadaşım söyledi, 10 gündür lider. Yani ara verildiği için lige, 10 gündür de lider. Yani çok başarılı buluyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde Diyarbakır'dan bir Süper Lig şampiyonu çıkar. Biz de burada maçları izlemeye geliriz' ifadelerini kullandı. (DHA)