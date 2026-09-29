Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da ilkokul öğrencileri, bayatlamış kekleri çikolata toplarına dönüştürerek gıda israfına dikkat çekti. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 'Biz gıda israfını en az yarı yarıya azaltabilirsek bu artan dünya nüfusunun da gıda gereksinimi karşılama noktasında önemli bir iş başarmış oluruz' dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında, gıda israfının önlenmesi, gıdanın sürdürülebilir kullanımı ve toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla Atakum Hüseyin Avni Asal İlkokulu'nda farkındalık etkinliği düzenlendi. Gelecek nesillerde gıda israfına karşı bilinç oluşturulmasının hedeflendiği etkinlikte öğrenciler, başlarına bone, ellerine eldiven, üzerlerine önlük ve yüzlerine maske takarak hazırlıklara başladı. Öğrenciler, hijyen kurallarına uygun şekilde bayat kekleri sütle yoğurup çikolata toplarına dönüştürdü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 'Birleşmiş Milletler tarafından 29 Eylül 'Gıda Kaybı ve Gıda İsrafı Farkındalık Günü' olarak ilan edilmiş. Bakanlığımız tarafından da 81 ilimizde ilköğretim öncesi ilköğretim ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenmesi ve bilinçli tüketici oluşturulması, gıda israfının önlenmesine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi planlanmıştır ve şu an ülke genelinde bu eğitim faaliyetleri devam etmektedir' diye konuştu.

GIDANI KORU, SOFRANA SAHİP ÇIK

Gıda israfının çok önemli bir konu olduğunu ifade eden Yılmaz, 'Gıda güvenliğinin sağlanması açısından üzerinde önemle durulması gereken bir konu. Gıda israfı üretimin yapıldığı tarladan başlıyor. Tedarik zincirleri aşamasında devam ediyor ve en son sofralarımıza gıda gelinceye kadar bu israf devam ediyor. Daha tarlada eğer kullandığımız hasat makinelerinin biz ayarını düzgün yapmadığımız takdirde gıda kaybı üretimin ilk aşamasında başlıyor ve daha sonraki tedarik zincirlerinde depolamada gerekli özeni göstermediğimiz takdirde tüketim aşamasına gelinceye kadar gıdada israf söz konusu oluyor. Tabi bu gıda israfını önlememiz gıda güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemli. Artan bir dünya nüfusu var. Bu dünya nüfusunun gıda gereksinimini karşılayabilmemiz için üretimi de artırmamız gerekiyor veya bu gıda israfını azaltmamız gerekiyor. Eğer biz gıda israfını en az yarı yarıya azaltabilirsek bu artan dünya nüfusunun da gıda gereksinimi karşılama noktasında önemli bir iş başarmış oluruz. Bakanlığımız tarafından FAO ile birlikte ortaklaşa bir proje başlatılmıştı. 'Gıdanı koru, sofrana sahip çık'. Bu proje kapsamında her aşamada örnek uygulamalar, ödüle layık görülen uygulamalar gerçekleştirilmişti ve bu uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştı' dedi.

ÇOCUKLAR BURADA GÖRDÜKLERİNİ EVDE EBEVEYNLERİNE GÖSTERECEK

3 bin 514 öğrenciye gıda israfının önlenmesi konusunda eğitim çalışmaları yapıldığını ifade eden Yılmaz, '2024-2028 bakanlığımız eylem planında da gıda güvenliğinin sağlanması, israfın azaltılması noktasında, bu stratejik planımızda da bu konulara yer verilmiş. Bu kapsamda da okullarda öğrencilerimize eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi istenmişti. 2025-2026 eğitim öğretim yılında da ilimizde bu eğitim faaliyetleri tüm ilkokullarda ve ortaokullarda gerçekleştirildi. 48 eğitim faaliyeti düzenlendi. 3 bin 514 öğrencimize de gıda israfının önlenmesi, gıda kaybının önlenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirildi. Bugün de burada gene ilköğretim öğrencilerimize yönelik bir gıda israfının önlenmesine yönelik birazdan arkadaşlarımız bir sunum gerçekleştirecekler ve akabinde de beraber öğrencilerimizle birlikte etkinlik yapmak suretiyle gıda israfını önlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştireceğiz. Çocuklarımız burada gördüğü uygulamayı iyi örnekleri evlerinde ebeveynlerine taşımak suretiyle buradaki öğrendiklerini ebeveynlerine de uygulatacaklar ve böylece daha geniş kitlelerin de bu gıda israfının önlenmesine yönelik çalışmalara destek vermesini bekliyoruz. Bu noktada da özellikle çocukları seçmemizdeki gaye çocuklarımız hepimize evde ebeveynlerine yol gösterici oluyor. Onları etkileyebiliyorlar. 'Bu yanlışmış. Bunu bugün okulda öğretmenim anlattı bana. Bunu yapmamamız lazım' gibi. Bizleri yönlendirebiliyorlar ve biz o yüzden hedef kitle olarak öğrencilerimizi seçtik. İnşallah onlarla yapacağımız eğitimlerle gıda israfını azaltacağız' diye konuştu.

Öğrenciler de etkinlikte hem eğlendiklerini hem de gıdaların çöpe atılmadan yeniden değerlendirilebileceğini öğrendiklerini söyledi. (DHA)