Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)- EYÜPSULTAN Camii'nde çıkan kavgada ruhsatlı silahıyla havaya 4 el ateş açan Alper M.Ç. (41) ile tartıştığı Servet A. (38), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında çıkan tartışmanın, yan yana namaz kıldıkları sırada Servet A.'nın Alper M.Ç.'nin yüzüne tükürmesi üzerine başladığı öğrenildi. Servet A.'nın 'Sen kafirsin' diyerek Alper M.Ç.'ye saldırdığı, Alper M.Ç.'nin ise ruhsatlı silahıyla havaya ateş ederek onu uzaklaştırmaya çalıştığı öğrenildi.

Eyüpsultan Camii'nde yatsı namazı sırasında yan yana namaz kılan Alper M.Ç. ile Servet A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alper M.Ç., ruhsatlı silahını çıkararak havaya 4 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

YÜZÜNE TÜKÜRDÜĞÜ İÇİN ATEŞ ETMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı. Medikal satış işi yaptığı öğrenilen Alper M.Ç.'nin ifadesinde, namaz kılmak için gittiği camide yanında namaz kılan ve daha önce tanımadığını belirttiği kişinin bir anda yüzüne tükürmeye başladığını söylediği öğrenildi. Alper M.Ç.'nin ifadesinde, önce ne olduğunu anlayamadığını belirterek, 'Bana sen kafirsin diyerek saldırdı. Onu korkutmak için ruhsatlı silahı çekerek havaya ateş açtım.' dediği belirtildi.

NAMAZ KILMA ŞEKLİNİ BEĞENMEMİŞ

Servet A.'nın ise ifadesinde, yanında namaz kılan kişinin namaz kılma şeklini beğenmediğini ve bu nedenle onunla tartıştığını anlattığı öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)