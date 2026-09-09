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Kaza, dün öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir sitenin içerisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, site içerisinde önce park halindeki başka bir otomobile, ardından binanın duvarına çarptı. Kazada araçlarda hasar meydana gelirken, olay anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da bir sitede sürüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki başka bir otomobile ardından da bina duvarına çarptı. Kaza, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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