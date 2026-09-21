İRAN, (DHA) - BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurulu'nun 81'inci oturumuna katılmak üzere ABD'ye gidecek olan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın basın ekibine vize verilmedi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Halkla İlişkiler Genel Müdürü Habibullah Abbasi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yarın başlayacak ABD ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81'inci oturumuna katılmak üzere ABD'ye gidecek olan Pezeşkiyan'ın basın ekibine ABD vizesi verilmediğini belirten Abbasi, buna rağmen ikili görüşmelere ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. Abbasi, Pezeşkiyan'a ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Muhsin Hacı Mirzai ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi Tören ve Protokol İşleri Müdür Yardımcısı Seyyid Abbas Musevi'nin eşlik edeceğini aktardı.