RUSYA, (DHA) - RUSYA'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması için yapılan milletvekili seçiminde kesin olmayan ilk sonuçlara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya yüzde 57,82 oy alarak birinci oldu.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Devlet Duması milletvekilleri ile 39 bölgenin parlamentosu, bölge yöneticileri ve yerel meclis için yapılan seçimlerde sandıkların yüzde 95,45'inin sayıldığı bildirildi. Kesin olmayan ilk sonuçlara göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya yüzde 57,82, Komünist Parti (KPRF) yüzde 13,8, Liberal Demokrat Parti (LDPR) yüzde 8,99, Yeni İnsanlar Partisi yüzde 7,96 oranında oy aldı. Adil Rusya Partisi ise yüzde 4,96 oy oranı ile şimdilik barajın altında kaldı.