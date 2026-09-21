SURİYE, (DHA) - SURİYE'nin Halep ilinin el-İys beldesinin batısındaki el-Hadaba bölgesinde, Suriye ordusuna ait askeri sahada şiddetli patlamalar meydana geldi.
Suriye basını, Halep ilinin güneybatısındaki el-İys beldesinin batısında yer alan el-Hadaba bölgesinde, Suriye ordusuna ait askeri sahada şiddetli patlamalar meydana geldiğini duyurdu. Patlamalarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yetkililer, patlamaların kaynağını ve nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: DHA