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Suriye basını, Halep ilinin güneybatısındaki el-İys beldesinin batısında yer alan el-Hadaba bölgesinde, Suriye ordusuna ait askeri sahada şiddetli patlamalar meydana geldiğini duyurdu. Patlamalarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yetkililer, patlamaların kaynağını ve nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldığını bildirdi.

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