AFYONKARAHİSAR, (DHA) - Afyonkarahisar'daki tropikal konseptli termal spa tesisi Sinnada Resort&Thermaland, 2026-2027 Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Afyon Belediye Yüntaş Kadın Voleybol Takımı'nın isim sponsoru olduğunu duyurdu. Anlaşma kapsamında takım, bu sezon sahaya 'SİNNADA Hotels Afyon Belediye Yüntaş' adıyla çıkacak. 5 yıldızlı tesisin destek verdiği takım, hem şehri hem de bölge sporunu ulusal arenada temsil edecek.

Sinnada Hotels & Resorts Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Enis Arabacı, sponsorluk anlaşmasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

'Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı'nın isim sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sinnada olarak sadece bir turizm markası değil, yaşadığımız şehrin sosyal ve sportif hayatına da değer katan bir kurum olmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda PARKHAYAT Sağlık Grubu olarak geçen yıllardan bu yana sürdürdüğümüz sağlık sponsorluğumuzu bu sezon da devam ettiriyoruz. Afyon'un yükselen takımına, spora ve sporculara verdiğimiz bu desteklerle, hem şehrimizin gururunu büyütmeyi hem de genç sporcularımıza ilham olmayı umuyoruz. Ayrıca takımın kısa sürede Sultanlar Ligi'ne çıkmasında büyük emekleri olan tüm teknik heyet ve sporcularımıza ve bu iddialı vizyonu ve öngörüyü ortaya koyup uygulanmasını sağlayan başta belediye başkanımız olmak üzere, kulüp başkanımız ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyoruz.'

SAĞLIK SPONSORLUĞU DA VAR

Yeni isim sponsorluğunun yanı sıra, Sinnada Resort & Thermaland ile aynı sahiplik çatısı altında yer alan PARKHAYAT Sağlık Grubu, takımın sağlık sponsorluğunu yıllardır sürdürdüğü gibi bu sezon da devam ettirdiğini bildirdi. Böylece Afyon Belediye Yüntaş hem isim sponsorluğunda hem de sağlık alanında Sinnada Resort & Thermaland ve PARKHAYAT Sağlık Grubu desteği ile 2026-2027 sezonuna hazırlanıyor.