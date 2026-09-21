UKRAYNA, (DHA) - UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 'Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ortak çabalarla barışa nasıl ulaşılacağını konuşacağız' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi. Rus ordusunun dün akşamdan itibaren Zaporijya kentine saldırılar düzenlemeye başladığını kaydeden Zelenskiy, 'Dokuz katlı konut binaları, bir üniversite binası, bir alışveriş merkezi ve bir kazan dairesi hasar gördü. Şu an itibarıyla 5 kişinin yaralandığı ve bazı sakinlerin tahliye edildiği biliniyor. Harkiv bölgesine bağlı Lozova şehrindeki tren istasyonu da bu gece hedef alındı, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı' ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, bu gece ülkesinde toplam 10 ayrı bölgenin saldırıya uğradığını belirterek, 'Rusya tırmandırıcı adımlarını azaltmıyor ve savaşı genişletmeye hazır olduğuna dair sinyal veriyor. Tüm bunlar, dünya istikrarının bu savaşla zaten yerle bir olduğu bir dönemde yaşanıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için Moskova'ya yönelik baskı artırılmalı ama aynı zamanda diplomasi de işlemeli. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, ortak çabalarla barışa nasıl ulaşılacağını konuşacağız. Bu, tüm liderlerin ele alması gereken en önemli konudur' açıklamasında bulundu.