DANİMARKA, (DHA) - DANİMARKA Başbakanı Mette Frederiksen, ABD ile Grönland'da 'kalıcı güvenlik kontrolü' kapsamında varılan anlaşmada, Danimarka Krallığı'nın 'kırmızı çizgilerine' saygı duyulduğunu bildirdi.

Danimarka basınına açıklamada bulunan Başbakan Mette Frederiksen, ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland'ın kendi kaderini tayin etme hakkının gelecekte de önemli olduğunu söyleyen Frederiksen, 'Ortada çok fazla spekülasyon var. Anlaşmanın içeriğine büyük ilgi olduğunu anlıyorum ancak imzalı bir anlaşmamız olana kadar ayrıntılara girmeyeceğim. Anlaşma çerçevesinde ABD, Danimarka Krallığı'nın kırmızı çizgilerine saygı duydu' ifadelerini kullandı.