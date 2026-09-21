İSTANBUL, (DHA)- ÇOLAKOĞLU Metalurji, ekim ayında Avrupa ve Türkiye'nin önemli sektör buluşmalarından EuroBLECH 2026 ve ANKIROS 2026'da yer alacağını duyurdu. Şirket, her iki fuarda da ürün, teknoloji ve sürdürülebilir üretim alanındaki çalışmalarını sektör temsilcileriyle paylaşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Çolakoğlu Metalurji, 20-23 Ekim tarihlerinde Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek EuroBLECH 2026 Fuarı'nda uluslararası ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda Salon 17, B34 numaralı standında ürün ve çözümlerini tanıtacak. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden sektör temsilcilerini ağırlayacak olan Çolakoğlu Metalurji, mevcut iş ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirirken yeni iş birlikleri ve iş fırsatları geliştirmeye yönelik görüşmeler gerçekleştirecek.

ANKIRAS 2026 FUARI'NDA DA YER ALACAK

Çolakoğlu Metalurji, 22-24 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17'nci Uluslararası ANKIROS 2026 Fuarı'nda da sektör profesyonelleriyle buluşacak. Şirket, 5'inci Salon, F100 numaralı standında ürün ve çözümlerini ziyaretçilerin ilgisine sunarken, çelik sektöründeki teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilir üretim yaklaşımına yönelik çalışmalarını paylaşacak.

'KÜRESEL PAZARLARDAKİ KONUMUMUZU GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÖNEMLİ PLATFORMLAR'

Uluslararası fuarlarda yer almanın Çolakoğlu Metalurji'nin küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Çolakoğlu Metalurji Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Erdem, değerlendirmesinde şunları söyledi:

'Ekim ayında hem Avrasya'nın önde gelen metalurji buluşmalarından ANKIROS'ta hem de global çelik ekosisteminin önemli organizasyonlarından EuroBLECH'te yer almak, mevcut iş birliklerimizi güçlendirmek ve yeni iş fırsatları geliştirmek açısından önemli bir fırsat sunuyor. 80 yılı aşan tecrübemiz ve güçlü teknolojik altyapımızla geliştirdiğimiz yüksek nitelikli ve yenilikçi çözümlerimizi İstanbul ve Hannover'de sektör profesyonelleriyle buluşturacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilirlik ve teknolojiyi odağımıza alarak geliştirdiğimiz çözümlerle, çelik sektörünün geleceğine yönelik katkımızı bu iki önemli platformda da ortaya koyacağız.'