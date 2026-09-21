ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyatlarının yıllık yüzde 32,60, aylık yüzde 3,61 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2026 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyat endeksi 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,61 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,16 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,60 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,35 artış gösterdi.

Sanayinin 2 sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 43,41 artış, imalatta yüzde 32,41 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 32,39 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,62 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,35 artış, enerjide yüzde 106,24 artış, sermaye mallarında yüzde 20,59 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin 2 sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,77 artış, imalatta yüzde 3,61 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,82 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,38 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,22 artış, enerjide yüzde 14,68 artış, sermaye mallarında yüzde 2,59 artış olarak gerçekleşti. (DHA)