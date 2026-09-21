ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyatlarının yıllık yüzde 27,62, aylık yüzde 0,20 arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyat endeksinde, 2026 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,20 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,15 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,62 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,39 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre; tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,01 azalış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,48 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 28,82 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 20,53 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 33,07 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,82 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu. (DHA)

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