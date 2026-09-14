İSTANBUL, (DHA)- İKİNCİ el alışveriş platformu Dolap, yeni sezon ve okula dönüş dönemine özel 'Kazandıran Eylül' kampanyasını duyurdu. 14-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek kampanya kapsamında seçili ürünlerde yüzde 80'e varan indirim fırsatı sunulacak. Kampanya döneminde alışveriş yapanlar, Vespa PRIMAVERA çekilişine katılarak Vespa PRIMAVERA kazanma şansı yakalayacak.

Dolap tarafından yapılan açıklamaya göre, 'Kazandıran Eylül' kampanyasıyla yeni sezon öncesinde kullanıcılar dolaplarında yer açmaya ve artık kullanmadıkları parçaları yeniden değerlendirmeye teşvik edilirken, ikinci el alışverişin sunduğu keşif alanını da öne çıkarıyor. Kullanıcılar, farklı dönemlerden ve stillerden parçalara ulaşarak gardıroplarını yalnızca bütçe odaklı değil, daha özgün ve kişisel tercihlerle de yenileyebiliyor.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

'14-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek kampanya kapsamında Dolap'a yüklenen her 5 ürün, Vespa PRIMAVERA çekilişi için bir katılım hakkı kazandıracak. Kullanıcılar kampanya boyunca en fazla 10 çekiliş hakkı elde edebilecek. Kazanan isim 11 Kasım'da açıklanacak.

'Kampüs ruhu ve okula dönüş dönemine özel hazırlanan kampanyada, seçili ürünlerde yüzde 80'e varan indirimler sunulacak. Kampanya kapsamında 2 milyon kullanıcının 40 milyondan fazla ürününün indirimli olarak kullanıcılarla buluşması planlanıyor.

'Dolap, kullanılmayan ürünlerin yeniden dolaşıma kazandırılmasını kolaylaştıran dijital modeliyle ürünlerin kullanım ömrünün uzamasına katkı sağlarken, kullanıcılarına farklı dönem, stil ve kategorilerden ürünleri keşfedebilecekleri geniş bir ikinci el ekosistemi sunuyor. 'Kazandıran Eylül' kampanyası da yeni sezon öncesinde yeniden kullanım, keşif ve kişisel stil anlayışını bir araya getiriyor.'