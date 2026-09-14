İSTANBUL, (DHA)- PETROL Ofisi Grubu, istasyonlarındaki marketlerde müşteri deneyimini daha hızlı, kolay ve pratik hale getiren yeni nesil self servis ÖDEGEÇ KASA uygulamasını hayata geçirmeye başladığını duyurdu. Uygulamanın ilk kurulumları İstanbul'daki Samandıra Kuzey ve Samandıra Güney istasyonlarında tamamlandığı bildirildi.

Petrol Ofisi istasyonlarında hayata geçirdiği ÖDEGEÇ KASA uygulaması ile müşterilerin istasyon marketlerindeki alışveriş deneyimini daha hızlı, kolay ve pratik hale getirmeyi amaçlıyor. Müşteriler satın almak istedikleri ürünlerin barkodlarını self servis kasada okutarak alışverişlerini sisteme tanımlıyor. Ardından ekrandaki yönlendirmeleri takip ederek ödemelerini tamamlıyor. Bu sayede misafirlerin yolculuklarında zamanlarını daha verimli kullanması planlanıyor.

ÖDEGEÇ KASA uygulamasının, önümüzdeki dönemde daha fazla Petrol Ofisi istasyonuna yaygınlaştırılması hedefleniyor.

'YENİ NESİL İSTASYON DENEYİMİNİ TEKNOLOJİYLE TASARLIYORUZ'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Petrol Ofisi Grubu Perakende Çözümleri ve Strateji İş Birimi Kıdemli Müdürü Mustafa Cem Aşık, 'Bugün bir akaryakıt istasyonundan beklenti, yalnızca yakıt ihtiyacının karşılanmasının çok ötesine geçmiş durumda. Biz de istasyonlarımızı misafirlerimizin yolculuklarında farklı ihtiyaçlarını karşılayan, hayatlarını kolaylaştıran yaşam alanları olarak tasarlıyoruz. Bu kapsamda marketlerimizdeki alışveriş süreçlerini kolaylaştıran ÖDEGEÇ KASA çözümümüzün kurulumlarına da başladık. Bu uygulamamız sayesinde yeni bir ödeme teknolojisini istasyonlarımıza yerleştirmekten ziyade, misafirlerimizin zamanlarını daha iyi kullanabildikleri, kendi alışveriş deneyimleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi oldukları yeni bir hizmet modeli oluşturuyoruz. 18 yıldır sürdürdüğümüz sektör liderliğimizi ve 2 bin 500'ü aşkın istasyondan oluşan ekosistemimizi dijitalleşme ve inovasyon odaklı yatırımlarımızla geleceğe taşımaya devam edeceğiz' dedi.