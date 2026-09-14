İSTANBUL, (DHA) - EFOR Yatırım, uluslararası ölçekte faaliyetlerini sürdüren zincir perakende markasıyla gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, Efor Yatırım ürünlerini tüketicilerle buluşturacak. İş birliği kapsamında yaklaşık 3,3 milyar TL ciro elde edilmesi öngörüldüğünü açıkladı.

Efor Yatırım, organize perakende kanalındaki büyüme stratejisini destekleyen yeni bir satış sözleşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. İş birliği kapsamında, özel markalı üretimlerin yanı sıra Efor Yatırım ürünlerinin de tüketicilerle buluşturulması hedeflendiğini duyurdu.

Efor yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İş birliği kapsamında Efor Yatırım, özel markalı dökme çay üretiminin yanı sıra Efor Yatırım ürünlerinin aynı satış ağı üzerinden tedarikine yönelik ticari süreci de sürdürecek. Üretim kapasitesi, tedarik sürekliliği ve operasyonel kabiliyetleriyle Efor Yatırım, organize perakende kanalındaki yaygın erişimi daha etkin kullanarak ürünlerini Türkiye genelinde daha geniş tüketici kitlesiyle buluşturmayı hedefliyor.

'Özel markalı üretimler ve Efor Yatırım ürünleri birlikte değerlendirildiğinde, gerçekleştirilecek satışlardan, talep miktarı ve fiyat koşullarına bağlı olarak yaklaşık 3,3 milyar TL ciro elde edilmesi öngörülüyor. Gerçekleştirilen anlaşma Efor Yatırım'ın çay sektöründeki üretim ve tedarik gücünü, geniş ürün portföyünü ve organize perakende kanalındaki konumunu daha da ileri taşıyan stratejik bir adım niteliği taşıyor. Efor Yatırım, güçlü üretim altyapısı ve büyüme hedefleri doğrultusunda hem özel markalı ürünlerde hem de kendi markalarıyla satış kanallarındaki etkinliğini artırmayı sürdürüyor.'