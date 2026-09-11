Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE'DE teknik direktör İsmail Kartal, istifa kararından vazgeçmedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal dün akşam oynanan Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış, başkan Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmemişti. Futbol direktörü Oğuz Çetin, bugün yapılan antrenmanda yer almayan İsmail Kartal ile Anadolu Kavağı'na gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonuç alınamadı ve İsmail Kartal istifa kararından dönmedi. Kısa süre içerisinde durumun değişmemesi halinde sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama yapılacak.

Öte yandan Gaziantep FK maçında takımın başında Dirk Kuyt'ın yer alması bekleniyor.