Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da düzenlenen 'E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'E-ticaretin toplam genel ticaretteki payı 2019'da yüzde 4,5'ti. Dünyada da yüzde 5,5'ti. 2025'te e-ticaretin genel ticaret içindeki payı 5'te 1'e, yani yüzde 19,3'e yükseldi' dedi.

'E-Ticaret ve Perakende Zirvesi' Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımı ile Finanskent'te bulunan Halkbank Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Burada konuşan Bakan Bolat, 'İkisi birbiriyle çok iç içe e-ticaret ve perakende ticaret kavramları. Malum, dijitalleşme dev adımlarla ilerliyor. Bilişimin ve telekomünikasyondaki gelişmeler, sosyal medyadaki gelişmelerin üçünün birleşmesinden dijital ticaret ve sosyal medya alanları çok hızlı adımlarla ilerliyor ve son birkaç yıldır da yapay zeka ile bu gelişmeler artık adeta zirveye oturuyor. Türkiye olarak da elektronik ticaret ve telekomünikasyondaki devrimler birebir hızlı bir şekilde ülkemize de adapte olmakta. Türkiye'de internet kullanımı yüzde 92,3 oranındadır 2026 yılı verileri itibarıyla. İnternet üzerinden mal ve hizmet sipariş edenlerin oranı da 2026 yılında yüzde 60'a ulaşmış durumda. Biz Ticaret Bakanlığı olarak hem perakende ticaretle ilgili düzenlemeler hem de e-ticaretle ilgili düzenlemeler konusunda sorumlu ve yetkili bir kuruluşuz' ifadelerini kullandı.

'E-TİCARET HACMİ 4,5 TRİLYON, PERAKENDE E-TİCARET HACMİ DE 2,5 TRİLYON TÜRK LİRASI'

Bakan Bolat, 'Her yıl 'Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü' adı altında bir rapor yayınlıyoruz ve Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) Bakanlığımız tarafından yürütülmekte ve kullanılmaktadır. ETBİS'teki verilere göre Türkiye'deki e-ticaret hacmi geçen yıl 2025'te, 2024'e kıyasla yüzde 52'lik bir artışla 4,5 trilyon lirayı geçmiş durumda; tam rakamıyla 4 trilyon 567 milyar. Dolar karşılığı olarak baktığımızda, 2025 yılındaki e-ticaretin artışı hız olarak yüzde 29 artış yapmış 2025'te bir yıl öncesine kıyasla ve 115,5 milyar dolarlık bir ticaretten bahsediyoruz. Perakende e-ticaret hacmi de paralel bir şekilde 2025'te yine yüzde 52'lik bir artışla 2 trilyon 457 milyar, yani 2,5 trilyona ulaşmış durumda. Şu anlama geliyor: E-ticaret hacmi 4,5 trilyon, perakende e-ticaret hacmi de 2,5 trilyon Türk Lirası' ifadelerini kullandı.

'E-TİCARET HACMİNİN MİLLİ GELİRDEKİ PAYI YÜZDE 7'YE YÜKSELDİ'

Bakan Bolat, 'Milli gelir payına baktığımızda, 2019'da e-ticaret hacminin milli gelirdeki payı yüzde 2,7 iken 2025'te aşağı yukarı yüzde 7'ye yükseldi. Bu 6 yıl içinde çok önemli bir gelişme oldu; o da neydi? COVID salgını. Herkesin evlere kapandığı, iş yerlerinin, fabrikaların kapandığı karantina dönemlerinde sadece temel tüketim ürünlerinin karantina olmayan günlerde alınabildiği ve alışverişte bir panik havasının genelde alışverişi körüklediğini, ihtiyaçtan fazla alışverişlerin yapıldığı bir dönemdi. E-ticaret yoluyla alışverişini yapanların sayısı da oranı da hızla yükseldi. Şimdi, e-ticaretin toplam genel ticaretteki payı 2019'da yüzde 4,5'tu. Dünyada da yüzde 5-5,5'tu. 5 yıl sonra, 2025'te e-ticaretin genel ticaret içindeki payı beste bire yükseldi, yani yüzde 19,3'e yükseldi. Dünyada da benzer bir oran olarak yükseldi' dedi.

'İŞLEM SAYISI 6 MİLYARA ULAŞTI'

Bakan Bolat, 'İşlem sayısı e-ticarette 2019'da 1 milyar 360 milyon işlem yapılmışken 2025'te yaklaşık 6 milyar e-ticaret işlemi yapılmış oldu. E-ticaretin içinde perakende e-ticaretin işlem sayısı da 2019'da 380 milyon adet iken 2025 yılında yaklaşık 2 milyar adete yükselmiş oldu. Bunlar Ticaret Bakanlığımızın 2025 yılı Elektronik Ticaret Görünüm Raporu'ndan önemli veriler ve bulgular' ifadelerini kullandı.

'E-TİCARET YAPAN İŞLETME SAYISI 634 BİNE ULAŞTI'

Bakan Bolat, 'Türkiye genelinde 2025 sonu itibarıyla e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı 634 bine ulaşmıştır. Bu rakam, 2019'da 64 bindi. 64 bin, 6 yıl sonra 634 bin işletme e-ticaret faaliyetinde bulunuyorlar. Bu işletmelerin büyük bir kısmı da KOBİ niteliğinde işletmeler. E-ticaret yapan işletmelerin yüzde 75'i şahıs işletmesi, yüzde 21'i limited şirket, yüzde 4'ü de anonim şirket. Bu neyi gösteriyor? Demek ki e-ticaret tabana yayılıyor. Satıcı olarak da alıcı olarak da yayılıyor ve özellikle fert girişimciler, ferdi girişimciler e-ticaret olayını yoğun bir şekilde kullanıyorlar' diye konuştu. (DHA)