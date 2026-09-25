Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Terme ilçesinde elektrik direğine çarpan UMKE'ye ait kamyonetteki yoğun bakım hemşiresi Mehmet Can Gür (26), hayatını kaybetti.

Kaza, dün Terme ilçesi Sakarlı mevkisi Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi. Nakil için Giresun'dan Samsun'a organ getiren UMKE'ye ait Mehmet Akif Ç. yönetimindeki 55 SS 287 plakalı kamyonet, kontrolün kaybolması sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada UMKE görevlisi ve Çarşamba Devlet Hastanesi yoğun bakım hemşiresi Mehmet Can Gür, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası Terme Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gür, önce Çarşamba Devlet Hastanesi'ne ardından da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Mehmet Can Gür, bugün yaşamını yitirdi. Gür'ün cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. (DHA)