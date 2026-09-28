İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin fenomen dizisi Daha 17'de Aras'ın, kardeşinin masumiyetine olan inancı daha da güçlendi. İpuçlarını birleştiren Aras, Serhat'ın öldüğü gece odaya başka birinin girdiğini anladı.

O GECENİN GİZEMİ ÇÖZÜLÜYOR

Pazar ekranının ilgiyle izlenen yapımı Daha 17'de, Aras'ın Teoman'ı korurken vurulması ve ardından yaşananlar hikayede yeni kapılar araladı. Ölümün eşiğinde bile kardeşine gerçeği söyleyemeyen Aras, pencere ile bahçedeki mazgal arasındaki bağlantıyı keşfetti. Böylece Serhat'ın öldüğü gece odaya başka birinin girdiğini anladı. Aras'ın, kardeşinin masumiyetine olan inancı iyice pekişirken, Teoman ise o geceye dair bazı detayları hatırlamanın eşiğine geldi.

Teoman ile Deniz arasındaki yakınlaşmanın artık gizlenemeyecek bir noktaya geldiği dizide, Deniz cephesinde sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Nuray ile Feza arasındaki yüzleşme, izleyicilerin aklına 'Deniz ve Sıla kardeş mi?' sorusunu getirdi.

TÜM KATEGORİLERDE 'DAHA 17'

Sürpriz gelişmelerin ardı ardına yaşandığı Daha 17, tüm izleyici kategorilerinde yine zirvede yer aldı. Tüm Kişiler'de izlenme oranı 7,04, izlenme payı 22,55 olarak kayıtlara geçti. Dijital mecralarda da gündem olan yapım, AB'de 5,93 izlenme oranı ve 19,51 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 6,42 izlenme oranı ve 19,53 izlenme payı elde etti.

Pastel Film imzalı Daha 17, yeni bölümleriyle pazar akşamları Kanal D'de.