İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin ilgiyle izlenen yapımı Haysiyet'in Tarık'ı Burak Çelik, diziye dair önemli ipuçları verdi. Yakışıklı oyuncu, son bölümde Simay (Merih Öztürk) ve Mehmet'i (Doğukan Güngör) ayırmak için Hülya (Berfin Kıymaz) ile iş birliği yapan Tarık hakkında, 'Haysiyet'te onun dönüşümünü izleyeceğiz' dedi.

TERS KÖŞEYE YATIRACAK

Simay'ın ağabeyi ve Haluk'un (Reha Özcan) oğlu rolündeki performansıyla beğeni toplayan Çelik, karakterini 'Tarık, babasının gölgesinde büyümüş bir genç' sözleriyle tanımladı. Ancak oyuncu, ilerleyen bölümlerde Tarık'ın izleyicileri ters köşeye yatırabileceğinin de sinyalini verdi.

KİLİT KARAKTERLERDEN BİRİ

Yeşilçam filmlerine göz kırpan Haysiyet'i 'özünde bir aile hikayesi' olarak nitelendiren Çelik, babası nedeniyle kendi gücünü henüz keşfedememiş Tarık'ın olay örgüsünün kilit karakterlerinden biri olacağını belirtti. Tarık için her şeyin merkezinde ailesinin bulunduğunu vurgulayan oyuncu, 'Tarık'ın dünyasında aile bağları çok önemli bir yer tutuyor' diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: Tarık, en büyük sınavını hem annesiyle hem de babasıyla olan ilişkilerinde verecek.

SALI AKŞAMLARI KANAL D'DE

Yapımcılığını Süreç Film adına Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Haysiyet, salı akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.