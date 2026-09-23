İSTANBUL,( DHA) - KANAL D'nin Yeşilçam esintili dizisi Haysiyet'te, Simay'ın arabasını satıp parasını Aziz ile Suzan'a vermesi Karlıova Ailesi'ni karıştırdı. Aşıklar arasında güven krizi yaratan olay sonrası Nimet, Simay'ı evden kovdu.

Salı ekranının sevilen yapımı Haysiyet'te, Mehmet ve Simay'ın uğruna herkesi karşılarına aldıkları aşkları ilk büyük sınavını verdi. Olayların fitilini, Simay'ın Mehmet'e destek olmak için gizlice arabasını satması ateşledi. Simay'ın, Mehmet'in kabul etmediği parayı kamyon almaları için Aziz ile Suzan'a vermesi krize dönüştü. Haluk'un gerçekleri herkesin önünde ortaya dökmesiyle aile içi hesaplaşma yaşandı.

'NİMET, SİMAY'A KAPIYI KAPATTI'

Gerilim ve duygu fırtınasının yaşandığı dizide, Sadık'ın fenalaşarak yere yığılması yürekleri ağza getirdi. Nimet'in Simay'ı evden kovmasıyla işler içinden çıkılmaz bir hal aldı. Mehmet'in evlendiğini öğrenen Hülya, Simay'ın abisi Tarık'la iş birliği yaptı. Haluk'un, Sadık'a maddi desteğini kesmesi aileyi zor duruma düşürdü. Tufan'ın yasak ilişkisi, Karlıova Ailesi'nin üstünde dolaşan kara bulutları daha da artırdı.

'BU KIZ BENİM GELİNİMDİR'

Nimet'in, Simay'ı, 'O kız bu eve giremez' diyerek kolundan tutup sokağa atması, bölümün iz bırakan anı olarak öne çıktı. Sadık Karlıova'nın 'Bu kız artık benim soyadımı taşıyor. Benim gelinimdi' deyip Simay'ın elinden tutup ayağa kaldırması Haysiyet'i dijital mecralarda gündem yaptı. Duygu fırtınası yaşayan sahne etkileşim beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Süreç Film imzalı Haysiyet, yeni bölümleriyle salı akşamları Kanal D'de ekrana geliyor.