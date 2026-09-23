İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin sevilen dizisi Daha 17'nin son bölümünde Çağan Efe Ak'ın canlandırdığı Aras karakteri, duygusal sahnesiyle izleyicileri etkiledi. Kardeşini bulduktan sonra yaşadığı çaresizliği, kaybettiği babasına anlatan Aras'ın gözyaşları sosyal medyada gündem oldu.

'ONU BULUNCA HER ŞEY BİTECEK SANDIM'

Dizinin son bölümünde Aras'ın kardeşi Demir'in yıllar boyunca korkutulduğunu, canının yakıldığını ve başka birine dönüştürüldüğünü anlattığı sahne izleyicileri derinden etkiledi. Aras, yaşadığı çaresizliği ekrana taşıdı.

'HAKAN'IN TEHDİDİ ARAS'I ÇARESİZ BIRAKTI'

Kardeşi Demir'in, Hakan tarafından hayatıyla tehdit edildiğini anlatan Aras, bir yandan kardeşine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan onu kaybetme korkusuyla karşı karşıya kaldı.

'AHMET KAYA'NIN ŞARKISI SAHNEYE DAMGA VURDU'

Bölümün en çarpıcı anlarından biri Aras'ın 'Baba' diyerek gözyaşlarına boğulduğu anlardı. Bu sırada fonda Ahmet Kaya'nın 'Öyle Bir Yerdeyim ki' şarkısının çalması ve Aras'ın gözyaşları en çok konuşulan sahnelerden biri oldu.