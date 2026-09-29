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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaza, saat 18.00 sıralarında Güzelyalı Yalı Mahallesi Piri Reis Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre İ.K. yönetimindeki 16 AOC 194 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan İ.K, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun ağır olduğu değerlendirilen İ.K., Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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