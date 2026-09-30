Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)- MARDİN'i yılın ilk 8 ayında 852 bini konaklamalı olmak üzere 2 milyondan fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Gürgör, 'İnşallah yıl sonuna kadar konaklama hedefimiz olan 1,5 milyonunu da sağlarız. Gerek 'Terörsüz Türkiye', gerek buradaki dizilerin tanıtımıyla ilgili ciddi katkısı oldu. Gelenler burayı kendinden bir parça gibi hissediyor. Mardin'de son zamanlarda yapılan anketlerde de 10 kişinin 7'si Mardin'e gelmek istiyor' dedi.

Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taş evleriyle son yılların cazibe merkezlerinden biri haline gelen Mardin'e turist ilgisi her geçen gün artıyor. Mardin Kalesi eteğindeki 'Eski Mardin' olarak bilinen sit alanındaki tarihi yapılar, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu. Kentte 22 bin yatak kapasiteli 60'ın üzerinde otel hizmet verirken, otel ve konak yatırımları da sürüyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Uzak Şehir' dizisinin de kentin tanıtımına katkı sağladığını belirten sektör temsilcileri, diziyle Mardin'e yönelik ilginin yalnızca İstanbul ve Ankara ile sınırlı kalmadığını, yurt dışından da yoğun ziyaretçi geldiğini ifade ediyor.

'8 AYDA 850 BİN KİŞİ KONAKLADI'

Mardin Valiliği ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle yürütülen çalışmaların sonuç vermeye başladığını belirten Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelciler Birliği (METOSAD) Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Gürgör, 'Geçen gün Sayın Valimizin başkanlığında yapılan toplantında yılın ilk 8 ayında yaklaşık 850 binlik bir konaklama açıklandığını belirtmek isterim. Tabii bu resmi rakamlar ocak ile ağustos aylarını kapsıyor. Eylül, ekim, kasım ve aralıkta da ciddi rezervasyon taleplerimiz var. 852 bine yakın bir konaklama sağlandı Mardin ve Mardin sınırları içerisinde hem Midyat'ta hem Nusaybin'de hem Kızıltepe'de. İnşallah yıl sonuna kadar da konaklama hedefimiz olan 1,5 milyonunu da sağlarız' dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE ÇEKİLEN DİZİLERİN ÖNEMLİ KATKISI OLDU'

Mardin'e yönelik talepte son dönemde yaşanan artışta farklı etkenlerin rol oynadığını belirten Gürgör, 'Mardin, son zamanlarda çok ciddi talep almaya başladı. Gerek 'Terörsüz Türkiye', gerek burada yapılan dizilerin tanıtımıyla ilgili bayağı ciddi bir katkı oldu. Gelenler burayı kendinden bir parça gibi hissediyor. Gelen misafirlerimiz, turistlerimiz çok güzel bir şekilde ağırlanıp, kendinden bir parça görüp, büyülenmiş bir şekilde Mardin'den ayrılıyorlar. Tabii bunu iletmek istiyorum, lütfen rezervasyonsuz gelmeyin. Rezervasyonsuz gelen misafirlerimiz ciddi sıkıntı yaşıyor. Son 8 ayda en çok Almanya'dan gelen misafirlerimiz oldu. İkinci sırayı Irak, üçüncü sırayı Kıbrıs alıyor. Tabii Amerika'dan, Kanada'dan, İtalya'dan, Fransa'dan gelen misafirlerimiz de var ama şu anda en çok gelen sayı olarak son 8 ayda Almanya oldu. Günübirlik 1,5 milyona yakın giriş çıkışımız var son 8 aydır' diye konuştu.

Mardin'in tanıtımına yönelik çalışmaların yanı sıra kentin turizmde geliştirilmesi gereken yönlerinin de bulunduğunu ifade eden Gürgör, şunları söyledi:

'Yukarı Mardin'de 'Tarihi Bölge' dediğimiz sit alanı bölgesinde çok ciddi restorasyonlar yapılıp gerek konaklarda gerek turizm işletme belgeli restoranlarda hepsi yenilendi. Bütün fuarlarda da zaten Mardin'imizi çok iyi bir şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. O açıdan gelen misafirlerimiz hakikaten burada büyülenmiş hem kilisesinde hem medreselerinde gezip dolaştığında Mardin'den büyülenmiş bir şekilde ayrılıyor. Mardin'de son zamanlarda yapılan anketlerde de 10 kişinin 7'si Mardin'e gelmek istiyor. Biz eksiklerimizi tespit edip Sayın Valimizin başkanlığında hem de TGA ile beraber en minimuma düşürüp Mardin turizmini çok ciddi bir yere getirmek istiyoruz.' (DHA)