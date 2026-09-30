Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'de Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda dalış sezonu sona erdi. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) yetkilisi ve 3 yıldız dalış eğitmen eğiticisi Ahmet Yumurtacı, yoğun bir dalış sezonu geçirdiklerini belirterek, 'Sadece İbrice Limanı bölgesinde 25 bine yakın dalış gerçekleştirildi. Ortalama 10 binin üzerinde dalıcıyı ağırladık.' dedi.

Saros Körfezi'nin 'akvaryumu' olarak adlandırılan İbrice Limanı, bu sezon da yerli ve yabancı birçok dalış tutkununu ağırladı. Liman açıklarındaki su altı zenginliği, bu yıl daha fazla dalış meraklısının bölgeye gelmesini sağladı. Liman ve çevresine Edirne Valiliği'nce yaptırılan tesisler ve yeni yatırımlar bölgede dalış turizmini geliştirdi. Dalgıç adayları, eğitmenler eşliğinde liman açıklarında bulunan Çanakkale Savaşları'nın canlandırıldığı yapay resifler ve limanın 500 metre açığına geçen yıl batırılan muharebe tankının bulunduğu bölgeye dalış gerçekleştirdi. Yapılan tanıtımlarla bölgeye gelen dalış tutkunlarının sayısı bu yıl daha da arttı.

'ÖNÜMÜZDEKİ SEZONDA DAHA FAZLA DALICIYI AĞIRLAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) yetkilisi ve 3 yıldız dalış eğitmen eğiticisi Ahmet Yumurtacı, Saros Körfezi'nde dalış sezonunda sona gelindiğini ifade ederek, 'Bu yıl bölgemizde ekstra yeni yapay resifler yapıldı. Bu resifler oldukça ilgi çekti. İstanbul'dan özellikle birçok dalgıç arkadaşımız bölgemize geldi. Biraz geç başlasak da güzel sonlandırdık. Sadece İbrice Limanı bölgesinde 25 bine yakın dalış gerçekleştirildi. Ortalama 10 binin üzerinde dalıcıyı ağırladık. Çok ilgi çeken bir bölge. Doğal resifleri çok fazla. 12 dalış noktamız var bölgede. Bunun yanında valiliğimiz kanalıyla çok ciddi yatırımlar yapıldı. Hem alt yapı olarak hem de yapay resifler olmak üzere. Bu da ilgiyi çok fazla arttırdı. Saros'un ilgi çekmesinin kaynağı, kendi kendini temizleyen 3 körfezden biri olması. Dolayısıyla çok ilgi çekiyor. Son 2 senedir bölgemize çok fazla yatırım yapıldığından dolayı ilgi de arttı. Tank, gemi, uçak batıklarımız var. Yapay resiflerimiz bu yıl daha da arttı. 'Minia Edirne Projesi' hayata geçirildi. Sezonun uzamasının bir sebebi de yapılan bu yatırımlar. Mevsimlerin biraz kayması, su sıcaklığının ve görüş mesafesinin de artması ilgiyi ciddi anlamda bölgeye kaydırdı. Önümüzdeki sezonda kapasitemizi çok daha fazla arttırarak daha fazla yerli ve yabancı dalıcıyı ağırlayacağımızı düşünüyorum' diye konuştu.

DALGIÇLAR MEMNUN AYRILDI

3 yıldızlı dalgıç Bünyamin Taha Aksu hem dalış eğitmenleri hem de dalgıçlar için keyifli bir sezon geçirdiklerini dile getirdi. Aksu, 'Yeni yapılan yapay resiflerimiz için birçok dalıcı bu bölgeyi tercih etti. Hem İstanbul'dan ve diğer illerden, hem de yurt dışından bu güzellikleri görebilmek için gelen dalıcılarımız oldu. Hepsinin ortak noktası yüzlerince kocaman bir gülümsemeyle ayrılmaları oldu. Saros Körfezi kendi kendini temizleyen nadir bir körfez. Su altında canlılık oranı çok fazla. Doğal oluşumları görmek isteyenler var. Her dalıcıya uygun dalış noktamız var. Ben de daha önce Edirne'de dalış turizmi olduğunu bilmiyordum. Daha çok Antalya ve Kaş tanınıyordu. Ama burada da suyun altında bambaşka bir dünya var. Dalıcılar başta tereddüt etse de Saros'ta dalış yaptıktan sonra çok şaşırıyorlar ve mutlu oluyorlar. Bu da bizleri çok memnun ediyor' ifadelerini kullandı. (DHA)