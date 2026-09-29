Ebru VARDAR -Kutay SALİ/ BURSA, (DHA)
SALON: Tofaş Spor Salonu
HAKEMLER: Artūras Šukys, Guido Giovannetti, Joaquin Garcia Gonzales.
TOFAŞ: Bryce Jones 13, Gabriel Brown 12, Zach Nutall 11, Jamuni McNeace 11, Shavar Reynolds Jr. 10, Tre'Shawn Thurman 8, Leon Apaydın 6, Terrell Carter II 5, Yiğitcan Saybır 4, Efe Postel 2.
NINERS CHEMNITZ: Phlandrous Fleming Jr. 18, Cobe Williams 11, Stefan Smith 10, Ben Burnham 9, Mateo Seric 9, Urald King 5, Nighael Ceaser 5, Jannis Von Seckendorff 2.
1'İNCİ PERİYOT: 22-15
DEVRE: 46-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-53
BKT Avrupa Kupası açılış haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Almanya temsilcisi Niners Chemnitz'i 82-69 mağlup etti. (DHA)
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