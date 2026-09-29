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KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

BKT Avrupa Kupası açılış haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Almanya temsilcisi Niners Chemnitz'i 82-69 mağlup etti. (DHA)

NINERS CHEMNITZ: Phlandrous Fleming Jr. 18, Cobe Williams 11, Stefan Smith 10, Ben Burnham 9, Mateo Seric 9, Urald King 5, Nighael Ceaser 5, Jannis Von Seckendorff 2.

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