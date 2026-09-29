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Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA

Olay, saat 16.30 sıralarında Baykoca Mahallesi TOKİ Konutları Defne Sokak'ta bulunan 8 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanda oturan İlyas Y., merdiven korumalıkları üzerinden kayarken bir anlık dikkatsizlik sonucu 3'üncü kattan merdiven boşluğuna düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşme sonucu yaralanan çocuğun yardımına bina sakinleri koştu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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