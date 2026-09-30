Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)- ŞİFALI kaplıcalarıyla sağlık turizminin merkezlerinden olan Bursa'da, modern tıp uygulamaları, tamamlayıcı su içi terapi teknikleriyle zenginleştiriliyor. Özel bir hastane bünyesinde uygulanmaya başlayan dünyaca ünlü WATSU (Water Shiatsu) terapisi, 35 derece sıcaklıktaki termal suyun kaldırma kuvvetini geleneksel Zen Shiatsu prensipleriyle birleştirerek, fibromiyalji gibi kronik ağrı sendromları, travma sonrası stres bozukluğu, sporcu yaralanmaları ve klinik rehabilitasyon sürecinde olan hastalara ağırlıksız bir ortamda şifa sunuyor. Uzman terapistler eşliğinde gerçekleştirilen seanslarda; başı ve omurgası güvenle desteklenen hastalar yumuşak salınımlar, nazik esnetmeler ve akupunktur noktalarına uygulanan basılarla tedavi ediliyor.

Sağlık turizminin merkezlerinden Bursa'da hizmet veren Özel Doruk Nilüfer Hastanesi, modern tıp uygulamalarını tamamlayıcı su içi terapi teknikleriyle zenginleştirdi. Hastane bünyesinde uygulanmaya başlayan dünyaca ünlü WATSU terapisi, 35 derece sıcaklıktaki termal suyun kaldırma kuvvetini geleneksel Zen Shiatsu prensipleriyle birleştirerek hastalara ağırlıksız bir ortamda şifa sunuyor. Uzman terapistler eşliğinde gerçekleştirilen seanslarda; başı ve omurgası güvenle desteklenen hastalar yumuşak salınımlar, nazik esnetmeler ve akupunktur noktalarına uygulanan basılarla tedavi ediliyor. Suyun sunduğu ağırlıksızlık hissi, özellikle eklem ve omurga üzerindeki baskıyı tamamen ortadan kaldırarak kas spazmlarını çözüyor ve hareket kabiliyetini artırıyor. Vücudun stres yanıtını veren sempatik sinir sistemini baskılayıp dinlenme mekanizması olan parasempatik sinir sistemini aktive eden bu yöntem; fibromiyalji gibi kronik ağrı sendromları, travma sonrası stres bozukluğu, sporcu yaralanmaları ve klinik rehabilitasyon süreçlerinde etkin bir tamamlayıcı tedavi olarak öne çıkıyor. Uygulama hastalar üzerinde hem fiziksel hem de zihinsel açıdan gözle görülür bir rahatlama sağlıyor.

'İNSAN BELİNE KADAR SUYA GİRDİĞİNDE AĞIRLIĞININ YÜZDE 50'SİNİ KAYBEDER'

Uzun yaşamın temel anahtarının hareket etmek olduğunu belirten Doruk Nilüfer Hastanesi Başhekimi, Fizik Tedavi Uzmanı Prof. Dr. Şüheda Çakır, hastalarını yatak yerine rahat hareket edebilecekleri suda tedavi ettiklerine dikkat çekerek, 'Uzun yaşamın sırlarından biri hareket etmektir. Hareket edemeyen, özellikle bel ve diz ağrılı hastalarımızda hareketi kolaylaştırıcı bir etken olarak karşımıza çıkıyor su. İnsan beline kadar suya girdiğinde ağırlığının yüzde 50'sini kaybeder. Yürüyemeyen bir kişi suda rahatlıkla yürür hale gelebilir. Yani hareketi kısıtlı olan bir kişinin su içerisinde hareket edebilmesi mümkün olur. Hareket eşittir kas kuvveti, kas kuvveti eşittir hareketin artışı. Bu da tabii ki uzun, sağlıklı yaşamın bir anahtarı olarak görünüyor. İleri yaşlarda diz ağrıları, kalça ağrıları, bel ağrıları gibi vücuda yük binmesiyle ortaya çıkan ağrılarda ve hareketsizliklerde bu su içi tedaviler ile termal tedaviler ağrının azalmasına, hareketin kolaylaşmasına ve fonksiyonel düzeyin iyileşmesine katkıda bulunmuştur. Bunlar da bilimsel çalışmalarla açıklanmıştır. Bunun dışında omurilik yaralanması veya felç gibi hareket kabiliyetini yitirmiş hastalarda, karada yapamadıkları hareketleri özellikle su içerisinde çok daha rahat yapmak ve çok daha kolay yürüyebilmek mümkün olmaktadır' diye konuştu.

'FARKLI ALANLARDAN İNSANLAR BU EĞİTİMİ ALMAK İÇİN GELİYOR'

WATSU terapisinin etkin olarak kullanıldığını belirten WATSU Türkiye Kurucusu Doç. Dr. Ertan Tüfekçioğlu ise 'Su içi terapi yöntemlerinin öncüsü olan WATSU terapisinin eğitimindeyiz. Buraya farklı alanlardan insanlar bu eğitimi almak ve kendi ulaştıkları insanlara bu tedavinin, bu terapi yönteminin faydalarını ulaştırmak için geliyorlar. Eğitimlerimiz uluslararası sertifikalı olduğu için yurt içinden ve yurt dışından katılımcılarımız oluyor. Özellikle Bursa Doruk Nilüfer Hastanesinde son 3 yıldır bu eğitimleri düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Bunun tabii sadece direkt sağlığa olan etkisinin yanı sıra toplumsal olarak da sağlık turizmi açısından faydalarını yavaş yavaş görmeye başladık. Sağladığı fiziksel, duygusal ve psikolojik faydalardan dolayı rehabilitasyon merkezlerinde ve bütünsel sağlık amaçlı hizmet sunan sağlık merkezlerinde kullanılmaya başlandı. Dünya çapında çok daha yaygın hale geldi. Türkiye'de de yaklaşık 20 yıldır yaptığımız çalışmalarla bu terapi tanınır hale gelmeye başladı ve etkin bir şekilde kullanılıyor' ifadelerini kullandı. (DHA)