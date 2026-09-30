İSTANBUL, (DHA)- HOLLANDA girişimci kalkınma bankası FMO, leasing şirketlerinden ve Garanti BBVA'nın iştiraki Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'ye (Garanti BBVA Leasing) 30 milyon avro tutarında kredi sağladığını duyurdu.

Beş yıl vadeli finansmanın, Türkiye genelinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve diğer sürdürülebilir varlıklar dahil olmak üzere uygun yeşil yatırımların desteklenmesinde kullanılacağı aktarıldı. Uzun vadeli finansmana erişimi artıracak bu kaynağın, işletmelerin verimliliğini yükselten, kaynak kullanımını güçlendiren ve Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçişini destekleyen teknolojilere yatırım yapmasını kolaylaştıracağı kaydedildi.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre FMO tarafından sağlanan finansman, Garanti BBVA Leasing'in yeşil varlık portföyünü daha da büyütmesine olanak sağlarken, Türk şirketlerinin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli yabancı para finansmanına erişimini de destekleyecek. KOBİ'lere güçlü bir şekilde odaklanan Garanti BBVA Leasing, bu finansman aracılığıyla şirketlerin rekabet gücünü artıran, sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan yatırımları desteklemeye devam edecek.

İşlem aynı zamanda Garanti BBVA Leasing'in sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlarken, Garanti BBVA'nın 2029 yılına kadar 3,5 trilyon TL sürdürülebilir finansman sağlama taahhüdünü de destekliyor. İşlem, FMO ile Garanti BBVA arasındaki uzun soluklu iş birliğini de güçlendirmeyi hedefliyor.

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı şunları söyledi:

'Sürdürülebilirlik, reel ekonominin finansmanına yönelik yaklaşımımızın ayrılmaz bir parçası. FMO ile gerçekleştirdiğimiz bu yeni finansman işlemi; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak verimliliğini artıran teknolojilere yatırım yapan işletmelere sağladığımız desteği güçlendirirken, uzun vadeli fonlama kaynaklarımızı daha da çeşitlendirmemize katkı sağlıyor. FMO ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi daha da ileri taşımaktan ve Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkı sağlayan yatırımları desteklemeye devam etmekten memnuniyet duyuyoruz.'

FMO Finansal Kuruluşlar ECA MENA Bölge Müdürü Ruhi Coşkun, iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

'Uzun vadeli finansmana erişim, işletmelerin daha sürdürülebilir bir gelecek için ihtiyaç duydukları teknoloji ve varlıklara yatırım yapabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu Yeşil Finansman ile Garanti BBVA Leasing'in Türkiye genelinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve diğer iklim odaklı yatırımlara yönelik finansman olanaklarını genişletmesini destekliyoruz. Güçlü bir yerel ortakla çalışarak, KOBİ'ler dahil olmak üzere işletmelerin verimliliklerini ve dayanıklılıklarını artırmalarına ve aynı zamanda ülkenin iklim dönüşümüne katkıda bulunmalarına destek olmayı hedefliyoruz.'