Sercan SAKAR-Şevket BOZKURT/SAMSAT (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde tütün işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Çiçek köyü yakınlarında meydana geldi. Tayfun Salman (29), tütün işçilerinin bulunduğu 07 AHV 836 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen minibüsün sürücüsü ile araçtaki 11 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Kahta Devlet ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanelerinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)