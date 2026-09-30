İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin Yeşilçam kokan dizisi Haysiyet, ekranlarda duygu fırtınası estirdi. Aziz'in, babası Sadık'ın bedduasının ardından kamyonun altında kaldığı anlar izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

SADIK'IN BEDDUASI TUTTU

Kanal D'nin ilgiyle izlenen yapımı Haysiyet, farklı duyguları bir arada yaşatan bölümüyle salı akşamına damgasını vurdu. Aziz'in, Simay'ın verdiği parayla kamyon alması, Karlıova Ailesi'nde büyük bir hesaplaşmaya neden oldu. Büyük hayal kırıklığı yaşayan Sadık, oğluna 'Altında kalasın' diyerek beddua etti. Bölüm finalinde Aziz, satın aldığı kamyonun altında kaldı. 'Eledim Eledim' türküsünün senfonik versiyonunun eşlik ettiği sahne, Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

MEHMET TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ

Mehmet ve Simay cephesinde ise Nimet'in gelinine attığı tokat, ikiliyi birbirine daha da yakınlaştırdı. 'Bir daha kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim' sözü veren Mehmet, Simay'la Londra'ya gitme kararı aldı. Her şeyi geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmak için uçağa bindikleri sırada Mehmet'in, ağabeyi Aziz'in acısını hissetmesi izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

SEMA HİKAYEYE DAHİL OLDU

Tufan'ın, Gülsüm'ün hamile olduğunu öğrenmesi bölümün sürpriz gelişmelerinden biri oldu. Bu durumun Karlıova Ailesi'nde yaratacağı çatlak şimdiden büyük merak yarattı. Sadık Karlıova'nın yıllardır uzakta olan kızı Sema rolüyle Ezgi Ulusoy, eşi rolünde ise Hakan Atalay hikayeye dahil oldu. İlk dakikasından final anına kadar temposu ve duygu yoğunluğu hiç düşmeyen Haysiyet, günün en çok izlenen ve konuşulan yapımları arasına adını yazdırdı.

Süreç Film imzası taşıyan Haysiyet, salı akşamları Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor.